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Ertuğrul Öztürk, Cem Yılmaz eleştirilerine tepki gösterdi: Bir komedyen için yapılacak en aptalca eleştiri 'yaşlandı' demektir

"Komedyenler yaşlanmaz"

06 Ocak 2022 09:29

Gazeteci Ertuğrul Öztürk, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte yaptıkları televizyon programında komedyen Cem Yılmaz için yapılan eleştirilere tepki göstererek "Bir komedyen için yapılacak en aptalca eleştiri 'yaşlandı' demektir" dedi.

TV 100'de yayınlanan 'Cegiz ile Ahtopot' adlı programda Cem Yılmaz'ın son gösterisi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Programda konuşan Özkök, Cem Yılmaz'ın yaşlandığı, artık eskisi gibi espri yapamadığı yönündeki eleştirilere sert çıktı.

Özkök, yılbaşı gecesi Cem Yılmaz'ın gösterisini izlediğini ve beğendiğini ifade ederken Semercioğlu'nun "Cem Yılmaz'a yönelik eleştiriler var. Yaşlandı, artık eskisi gibi espriler yapamıyor" yönündeki sorusuna ise "Bir komedyen için yapılacak en aptalca eleştiri 'yaşlandı' demektir. Komedyenler yaşlanmaz." diyerek tepki gösterdi.

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