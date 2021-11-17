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Ertuğrul Özkök: Gazetecilik yapsaydım bana kimse bir daha 'Vay Şerefsiz' diye bir manşet attıramazdı

17 Kasım 2021 12:16

Hürriyet gazetesiyle yolları ayrılan Ertuğrul Özkök, "Sizin de bir helalleşme listeniz var mı?" sorusuna, “Eğer gerçekten içimizdeki kini nefreti söküp atabilirsek yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olabilir. Bana kimse bir daha hayatta yaşım müsait olsaydı, gazetecilik yapsaydım ‘Vay şerefsiz diye manşet attıramazdı” yanıtını verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu gazeteci Ertuğrul Özkök oldu.

"Sizin de bir helalleşme listeniz var mı?" sorusuna, Özkök, şu yanıtı verdi:

"Var tabii… Bak şimdi beni yerden yere vuracaklar… Ben Rasim Ozan Kütahyalı ile arkadaşlık ediyorum. Bunu kime söylesem bunu bana gelip oooo neler diyor. Konuşuyorum ya, konuştuğum zaman ne görüyorum biliyor musun? Birçok konuda ortak düşüncemiz var. Çünkü o da değişmiş ben de değiştim. Bak önce aklı başında insanlar olursak eğer gerçekten içimizde öfkeleri, kini, nefreti söküp atabilirsek, yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olur. Bana kimse bir daha gazetecilik yapsaydım, yaşım müsait olsaydı, ‘Vay şerefsiz’ diye manşet attıramazdı. Çünkü arkamda o şey var. O yüzden ben bunu adaletle karıştırmayalım diyorum. Önce birbirimizle barışalım, diyorum.

Kemal Bey’in politikalarını doğru buluyorum. Samuray kılıçlı bir katil tarafından öldürülen Başak Cengiz‘in ailesinden taziye diledi. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da taziyeye gitti. Önce birbirimizle barışalım diyorum. Kemal Bey’in politikalarını doğru buluyorum. Samuray kılıçlı bir katil tarafından öldürülen Başak Cengiz‘in ailesinden taziye diledi. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da taziyeye gitti."

Özkök'ün Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Kaya'yı hedef alan Vay Şerefsiz manşeti tepki çekmişti. 

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök: Bugün olsa o manşeti atmazdım ama Ahmet Kaya’nın en sevdiği kelimedir şerefsiz

 

Ertuğrul ÖzkökVay Şerefsizmanşet

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