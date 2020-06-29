Ersin Korkut köpeğinin ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: 'Beni tanıyamadı' diye düşündüm...

'Survivor 2020' yarışmacılarından Ersin Korkut, dün 'Survivor Panaroma'nın canlı yayınında köpeği Mes'in ölüm haberini kimden nasıl aldığını detaylarıyla anlattı. Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda eden Korkut, "Evde Mes'in aynısını gördüm. Hemen 'Mes, oğlum' diye seslendim. Ancak sakallarım falan olunca beni tanıyamadı diye düşündüm. Sonra Acun ağabey bana o senin köpeğin değil Ersin, bir Yılmaz Erdoğan'ı arar mısın? dedi" diye konuştu.

Korkut şöyle devam etti;

"Ben de bahçeye çıkıp Yılmaz abimi aradım. Üzücü haberi o an aldığını söyleyen Ersin, Mes zaten 13 yaşındaydı, bıraktığım arkadaşım Mesut bir sabah kalktığında ölü bulmuş, veterinere götürmüşler ama vefat etmiş."

"Haberi aldıktan sonra iki üç gün çok kötü olduğunu söyleyen Ersin, "Başta Acun abi olmak üzere herkes bana çok destek oldu" dedi.

Şampiyon olmasını istediği kişinin Elif olduğunu açıklayan Ersin, final dörtlüsünü de tahmin etti.



Korkut, "Ban göre final dörtlüsü; Barış, Elif, Sercan ve Cemal Can olacak" dedi.



Ersin Korkut, yarışmada diziden sakatlanmış ve sakatlığı parkurlarda yarışmasına el vermediği için Survivor'dan elenmişti.