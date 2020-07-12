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Ersin Korkut, annesi ve yeni Mess'ine kavuştu

12 Temmuz 2020 17:16

Yaşadığı sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, Türkiye'ye döndü. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle elendikten sonra uzun bir süre Dominik'te kalan Ersin Korkut, annesi ve yeni köpeğiyle birlikte bir video paylaştı.

Sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda ettikten sonra Dominik'te kalan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Ersin Korkut, köpeği Mes'in ölüm haberiyle yıkılmıştı.

Korkut'a arkadaşları yeni bir köpek hediye etmişti. Ersin Korkut yeni köpeğine eski köpeğinin adını verdi. Yeni köpeği Mess ve annesiyle traktörde bir video çeken Ersin Korkut paylaşımına "Anam ve mes oğlum tarlada işbaşında" yazdı.

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