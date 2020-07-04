Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara güven tartışması sosyal medyanın gündeminde: "Senin hiç avukatın olmadı mı?"

Gazeteci Süleyman Özışık, Hukukçu Mücahit Birinci ve hukukçu Prof. Ersan Şen arasında çoklu baro teklifine dair tartışma sırasında yaşanan barolara güven tartışması sosyal medyanın gündeminde.

HaberTürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında hükümetin çoklu baro yasa teklifi tartışıldı. Barolar ile Diyanet İşleri Başkanı arasında yaşanan cinsiyet eşitliği tartışmasına değinen gazeteci Süleyman Özışık, baroların bir vatandaş olarak kendi değerleriyle çeliştiğini ifade ederek "Barolar benim peygamberime hakaret ediyor.Kuranın ayetine nefret dili diyor. Ben dindar biri olarak barolardan şikayetçi olacağım, hangi kapıya gönderirsiniz beni" diye sordu.

Soru üzerine "Her kapıya gidebilirsin. Cumhuriyet başsavcılığı orada. Gel bana" diye cevap veren Şen, "Güvenmiyorsan o senin sorunun.Ben de güvenmiyorum birilerine. Güvenmiyorum diye tanımayın mı diyeceğim" dedi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine mevcut barolardaki avukatlara güvenmediğini yineleyen Özışık'a Şen, "Senin hiç avukatın olmadı mı?" diye sordu.

Program ilerleyen dakikalarında barolara ilişkin düzenleme ile ilgili Özışık ile aynı doğrultuda düşünen hukuçu Mucahit Birinci de tartışmaya dahil oldu.

Konuklar arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.