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Ersan Şen'den Cem Küçük'e: Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın

"Cumhurbaşkanı tavır değiştirdiği için böyle konuşuyorsun"

30 Nisan 2022 10:40

HaberTürk ekranlarında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in ile gazeteci Cem Küçük arasından tansiyon yine yükseldi. Şen'in gazeteci Küçük'e, "Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın” sözleri sosyal medyada gündem oldu. 
 
HaberTürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in ile konuklar gazeteci Cem Küçük ve Faruk Aksoy arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.
 
Cem Küçük’e, “Sen tükürdüğünü yalayan bir insansın. Şimdi Cumhurbaşkanı tavır değiştirdiği için böyle konuşuyorsun” diyen Şen, Faruk Aksoy’la girdiği tartışmada da “Size bir şey anlatılmaz pes doğrusu. Kardeşim sizin bir doğrunuz yok mu? Cumhurbaşkanı ne söylüyorsa onu söylüyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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