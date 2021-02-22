T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erol Mütercimler’in yargılanmasında devam edildi

22 Şubat 2021 13:47

Bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler’in yargılanmasına devam edildi.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirdi. Müştekiler avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mütercimler’in avukatları, davaya konu olan sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirterek, beraatini istedi.

“Hiçbir suç işlemedim”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, “Önceki savunmamı tekrar ederim. Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum. Hiçbir suç işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Katılma taleplerinin reddini isteyen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını talep etti.

Müştekiler avukatlarının davaya katılma talebini değerlendiren mahkeme, suçun topluma karşı suçlar arasında yer alması nedeniyle reddine karar verdi.

İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipliler Derneği’nin davaya katılmasına önceki celse karar verildiğini belirten mahkeme, suçun niteliği nedeniyle katılma kararının kaldırılmasına ve davaya müşteki olarak katılmalarına hükmetti.

Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

“Erol Mütercimler’in suç kastının hiç olmadığını ve asıl suçun hiç oluşmadığını anlattık”
Duruşma sonrasında açıklama yapan Avukat Ruşen Gültekin, “Yargılama ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten yapılıyor. Biz sözlerin aslında bu suçu oluşturmadığını ama TCK’nın 216’ncı maddesinin bazen muhafazakarlar açısından, bazen toplumun diğer kesimleri açısından bir sopa gibi kullanıldığını, bu suçun unsurlarının başka olduğunu, burada Sayın Erol Mütercimler’in suç kastının hiç olmadığını ve asıl suçun hiç oluşmadığını anlattık. Mahkeme bu anlamda spesifik olarak kimseye de bir söz söylenmediği ortada olduğu için önceki katılma kararlarını kaldırdı ve tarafların sadece şikayetçi sıfatıyla davaya kabul etti. Yargılama 19 Nisan günü saat 10.00’a bırakıldı. Hepimiz o gün karar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ‘müşteki’, Erol Mütercimler ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Mütercimler'in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

erol mütercimlerdavaimam hatipduruşmayargılama

Diğer Videolar

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

CHP Niğde İl Başkanı, "128 milyar dolar nerede" pankartı için ifadeye çağrıldı

Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

Sağlık çalışanlarının “Ölümleri durdurun” eylemine polislerden sert müdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24