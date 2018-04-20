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Erol Köse, Gülben Ergen'den özür diledi

20 Nisan 2018 14:27

Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı. Erol Köse, çektiği bu video ile Gülben Ergen'den özür diledi. Geçen Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi vermişti. Mahkemenin bu kararı sonrası Erol Köse Instagram hesabında paylaştığı videoda Gülben Ergen'den özür diledi.

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