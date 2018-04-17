Ermenistan'da 'Kadife Devrim': Protestocular hükümet binalarını ablukaya hazırlanıyor

Ermenistan'da dün başlayan ve eski devlet başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocuların lideri ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yaptı. Paşinyan ayrıca 'Kadife Devrim' ilan etti. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı protestocular başsavcılık ve yargıtay binalarını abluka altına almaya hazırlanıyor. Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan eylemcilere yaptığı çağrıda "Binaları ablukaya alın. Kimse ne dışarı çıksın ne de içeri girsin" dedi. Paşinyan ayrıca “Ülkede bir devrim durumu yaratıldı. Ayrıca şiddetsiz, Kadife Devrim ilan ediyorum” ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı. Polisin müdahale ettiği protestocular dağılmayı reddetmişti. Çekoslavakya'da 17 Kasım-29 Aralık 1989'da gerçekleşen kansız devrim 'Kadife Devrim' olarak anılıyor. Bu devrim sonucunda komünist yönetim düşürülmüş, Çekoslavakya da Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüştü. Çek Cumhuriyeti Temmuz 2016'da Çekya adını almıştı.