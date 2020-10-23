Ermenek'teki maden işçileri "Yapamıyorsanız, kendimiz üretir kendimiz yönetiriz" dedi, taleplerini sıraladı

23 Ekim 2020 16:03
Karaman'da, Kıdem tazminatı ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen ancak engellenen maden işçileri Güneyyurt Belediyesi önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Önlem ihmali nedeniyle sakat kalan ve hayatını kaybeden maden işçilerini eşlerinin de konuştuğu basın açıklamasında, bir işçi "Ermenek'teki hükümdarlığınız bitti. Artık Ermenek'teki işveren de patron da çalışıp kazanan da işçi olacak. Yapamıyorlarsa sahayı işçilere verin. Biz kendimiz üretir kendimiz yönetiriz. Bunu böyle duysun Enerji Bakanı" dedi.
Ermenek’te 28 Ekim 2014 yılında kazasında hayatını kaybeden 18 maden işçisinden Osman Çoksöyler’in eşi Şadiye Çoksöyler, yargılanan patronun 5 yıl yatıp çıktığını vurgulayarak, “O zaman bize her konuda ‘Arkanızda duracağız’ dediler. Sonra kapımızı çalan olmadı. Biz sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Babası öldüğünde 3 aylık olan çocuğum ‘Babam nerede?’ diye soruyor” dedi.
Ermenekli maden işçisi İbrahim Yılmaz, şirketin dün sosyal medyada yurttaşları yanıltmak için açıklama yaptığını belirterek, “Madencilerin sorunu çözüldü diye ifade ediyorlar. Bu senetler ne? Bizim hiçbir sorunumuz çözülmüş değil. 15 aydır yatmayan maaşlarımızı lütuf gibi sunamazsınız. Bizim taleplerimiz kabul edilene kadar bu eylem bitmeyecek” diye konuştu.
İşçiler adına konuşan Bağımsız Maden- İş Genel Başkanı Tahir Çetin, dün gece maaşlarının yattığı yönünde sosyal medyada kirli bilgi dolaştığını belirterek, sadece 15 işçinin maaşlarını yatırıldığını söyledi. Çetin, maaşları yatan maden işçilerinin alacaklarının da eksik ödendiğini belirtti.
Çetin taleplerini şöyle sıraladı:
1. Maaşlarını alamayan arkadaşlarımızın maaşları derhal ödensin.
2. Tüm Tazminat mağdurlarının tazminatları ödensin.
3. Bireysel emeklilik kesintileri ödensin.
4. Madenlerde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları yerine getirilsin.
5. İşten atılan işçiler derhal geri alınsın.
Basın açıklamasının tam metni şöyle:
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Bizler Seba, Cenne ve Akpınar havzasında çalışan maden işçileriyiz. Yıllardır üç kuruş para kazanabilmek için yerin yedi kat altında ter döktük. Evimize ekmek götürebilmek için sakat kaldık, yaralandık ve hatta can verdik. Bunların karşılığında Özbeyler ailesinin iki dudağı arasından çıkacak söze mahkum edildik.
Bundan 54 gün önce maden ocağında başlattığımız direnişle bu adaletsizliğe “artık yeter” dedik. Bir yılı aşkın süredir alamadığımız maaşlarımız, yatmayan tazminatlarımız, BES kesintilerimiz ve ocaklarda gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması için çalmadığımız kapı kalmadı. Sorunlarımızın çözümü, haklı taleplerimizin yerine getirilmesi için her türlü müzakereye açık davrandık. İl sınırlarımız içinde bulunan bütün mülki amirlere, Enerji Bakanlığı’na, TKİ Genel Müdürlüğü’ne, siyasi partilerin grup başkan vekillerine derdimizi anlattık. Gelinen nokta itibarıyla sorunlarımızın çözümüyle ilgili hiç bir karşılık alamadık.
Taleplerimiz
Bu haklı taleplerimiz için verdiğimiz mücadele sonucu merkez ocakta yani Cenne1 ocağında maaşlarını alamayan arkadaşlarımızın dün itibariyle maaşları yatırıldı. Fakat hala Turab ve Özkar’dan 50’den fazla arkadaşımızın 4-5 aylık maaşları ödenmedi, maaşları yatan arkadaşlarımızın ise BES kesintileri, yıllık izin ve fazla mesai ücretleri ödenmedi yani paraları eksik yatırıldı. Maaşlar yatırıldı diyenler yalan söylüyor. Pandemi döneminde yani işten atılmaların yasaklandığı dönemde 31 arkadaşımız haklarını aradıkları için tazminatsız işten çıkarıldı ve bir kuruş tazminat alamadılar. Sorunlar çözüldü diyenler yalan söylüyor. Buradan Ermenek, Güneyyurt halkına ve kamuoyuna sesleniyoruz Özbeyler’in bugün gerçekleştireceğini duyduğumuz basın açıklamasında yapacağı yalan yanlış sözlere inanmayın.
Bizler Maden işçileri olarak yukarıda saydığımız taleplerimiz karşılanana kadar Güneyyurt meydanında oturmaya devam edeceğiz ve herkesi desteğe bekliyoruz.
Bu topraklar, bu halk bu hırsızlardan, bu çeteden, bu katillerden kurtulana dek mücadelemiz sürecek.
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