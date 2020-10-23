Ermenek'teki maden işçileri "Yapamıyorsanız, kendimiz üretir kendimiz yönetiriz" dedi, taleplerini sıraladı

Karaman'da, Kıdem tazminatı ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen ancak engellenen maden işçileri Güneyyurt Belediyesi önündeki meydanda basın açıklaması yaptı. Önlem ihmali nedeniyle sakat kalan ve hayatını kaybeden maden işçilerini eşlerinin de konuştuğu basın açıklamasında, bir işçi "Ermenek'teki hükümdarlığınız bitti. Artık Ermenek'teki işveren de patron da çalışıp kazanan da işçi olacak. Yapamıyorlarsa sahayı işçilere verin. Biz kendimiz üretir kendimiz yönetiriz. Bunu böyle duysun Enerji Bakanı" dedi.

Ermenek’te 28 Ekim 2014 yılında kazasında hayatını kaybeden 18 maden işçisinden Osman Çoksöyler’in eşi Şadiye Çoksöyler, yargılanan patronun 5 yıl yatıp çıktığını vurgulayarak, “O zaman bize her konuda ‘Arkanızda duracağız’ dediler. Sonra kapımızı çalan olmadı. Biz sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz. Babası öldüğünde 3 aylık olan çocuğum ‘Babam nerede?’ diye soruyor” dedi.

Ermenekli maden işçisi İbrahim Yılmaz, şirketin dün sosyal medyada yurttaşları yanıltmak için açıklama yaptığını belirterek, “Madencilerin sorunu çözüldü diye ifade ediyorlar. Bu senetler ne? Bizim hiçbir sorunumuz çözülmüş değil. 15 aydır yatmayan maaşlarımızı lütuf gibi sunamazsınız. Bizim taleplerimiz kabul edilene kadar bu eylem bitmeyecek” diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Bağımsız Maden- İş Genel Başkanı Tahir Çetin, dün gece maaşlarının yattığı yönünde sosyal medyada kirli bilgi dolaştığını belirterek, sadece 15 işçinin maaşlarını yatırıldığını söyledi. Çetin, maaşları yatan maden işçilerinin alacaklarının da eksik ödendiğini belirtti.

Çetin taleplerini şöyle sıraladı:

1. Maaşlarını alamayan arkadaşlarımızın maaşları derhal ödensin.

2. Tüm Tazminat mağdurlarının tazminatları ödensin.

3. Bireysel emeklilik kesintileri ödensin.

4. Madenlerde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği koşulları yerine getirilsin.

5. İşten atılan işçiler derhal geri alınsın.

Basın açıklamasının tam metni şöyle: