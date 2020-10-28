Ermenek'te faciada ölen işçiler anıldı; madenci eşi eylemdeki işçilere seslendi: Keşke 2014 yılında ayaklansaydınız

Karaman Ermenek'teki maden faciasında hayatını kaybeden 18 maden işçisi, facianın 6’ncı yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Faciada ölen madenci Ali Hazneder’in eşi Fadime Özdemir, alacakları için eylem yapan işçilere, “Keşke 2014 yılında ayaklansaydınız. Keşke arkamızdan gelseydiniz. Ne vardı da ocağı devam ettiniz. Keşke o zaman gelseydiniz de öksüzlerin, yetimlerin kolundan tutsaydınız” diye seslendi.

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 28 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen facianın üzerinden 6 yıl geçti. Haklarını alamayan madencilerin yer altında ve yer üstünde yaşama tutunma mücadelesi sürüyor.

Bugün katliamın yıl dönümünde ölen 18 maden işçisi mezarları başında anıldı. Anmaya hakları için eylem yapan işçiler ve 18 madencinin yakınları katıldı. Bağımsız Maden-İş Sendikası’nda örgütlenen maden işçileri, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına “Biz birlikteyiz, beraberiz. Keşke o günler bizim önümüze düşenler olsaydı. Haklarımızın olduğunu kimse bize bilgilendirmediydi” dedi.

Faciada hayatını kaybeden Ali Hazneder’in eşi Fadime Özdemir, eylemde olan işçilere “Keşke o zamanlar birlikte olsaydınız. Adliye kapılarından çok attılar bizi dışarı. Cepleri dolu olanlar kazandı, keselere girsin etleri. Torba yasası diye torbaya koydular” diye konuştu. Özdemir, işçilere seslenişini sürdürerek, “Keşke 2014 yılında ayaklansaydınız. Keşke arkamızdan gelseydiniz. Ne vardı da ocağı devam ettiniz. Keşke o zaman gelseydiniz de öksüzlerin, yetimlerin kolundan tutsaydınız” diye ekledi.

Özdemir, kimsenin madenci çocuklarının sesini duymadığının ifade ederek, “18 işçiyi diri diri gömen insanlar dışarıda geziyor. Hak ve kanun buysa, çıkalım biz de öldürelim. Niye bu vatandaşlardan helallik istemiyorlar. Aha Recep Amca, ayağı lastikli diye her yere çıktı ama gel gelelim ki lastiğiyle değil acısıyla meşhur oldu. Bunu bilen yok” diye vurguladı.

Faciada ölen Osman Çoksöyler’in eşi Şadiye Çoksöyler ise acılarının hafiflemediğini kaydederek, “Ekim ayı gelince acımız daha daha artıyor. Kadın başıma tek kaldım” dedi.

Kaynak: ANKA