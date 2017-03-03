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Erman Toroğlu’ndan canlı yayında küfür

03 Mart 2017 16:26

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında canlı yayında küfür etti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe rövanş için büyük bir avantaj yakalarken maçı değerlendiren Erman Toroğlu, karşılaşmanın son dakikalarında canlı yayında küfür etti. Fenerbahçe’nin atak yaptığı bir pozisyonda sarı-lacivertilerin pozisyondan eli boş döndüğü anda Toroğlu, ‘a…. k…..’ şeklinde bir küfür ederek tepkisini dile getirdi. Olay özellikle sosyal medyadan büyük bir tepkiyle karşılandı.

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