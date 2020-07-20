Türkiye Süper Lig’te Başakşehir bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Eski hakem Erman Toroğlu ise canlı yayında sezonun hakem kararlarını gözüne maske takarak protesto etti.

Trabzonspor ile yarışan Medipol Başakşehir, Trabzonspor’un Konyaspor ile oynadığı maçta 4-3 yenilmesiyle şampiyonluğunu garantiledi. Başakşehir’in bu sezon oynadığı maçlarda lehine uygulanan hakem kararları ile rakiplerinin aleyhine uygulanan hakem kararları A SPOR’da protesto edildi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir’in şampiyonluğunun ardından “Maskeli Balo sona erdi” diyerek Başakşehir’in hakem kararlarıyla şampiyon yapıldığını ima etti.

Toroğlu “Beni mahkemeye versinler anlatayım” diyerek dakikalarca programda maskesini gözlerine takarak yayın yaptı.

"Maskeli balo bitti" ifadelerini kullanan Toroğlu, şampiyonluğun tartışmalı olduğu imasında bulundu. A Spor’da Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, "Maskeli balo oynandı. Balonun esas oğlanı şampiyon oldu. Tebrik ediyorum onları, içeride, dışarıda iyi oynadılar. O statta benim anlayamadığım şeyler oldu. Yıllarca oluyor, beni savcılığa filan veriyorlar ama ben bu senenin adını maskeli balo koydum" şeklinde konuştu.