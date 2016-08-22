T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erken sevinen Moğol güreşçi madalyayı kaybetti; hocaları kararı soyunarak protesto etti

22 Ağustos 2016 15:28

Rio Olimpiyatları'nda müsabaka bitmeden sevinen güreşçi bronz madalyayı kaybetti. Bu duruma sinirlenen hocaları ise minderde soyunarak Rio’nun unutulmazları arasına girdi. Rio Olimpiyatları’nın son gününde yapılan güreş müsabakalarında ilginç bir an yaşandı. Erkekler serbest stil 65 kiloda bronz madalya mücadelesinde Özbekistanlı Ikhtiyor Nazruzov ve Moğolistanlı Ganzorigiin Mandakhnaran karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son saniyelerine 7-6 önde giren Mandakhnaran müsabaka bitmeden rakibinden kaçarak sevinmeye başlayınca hakem 1 ihtar ceza puanı veriyor ve 7-7 eşitliğe geliyor karşılaşma. Rakibinin aldığı ceza puanıyla maçı kazanan Ikhtiyor Nazruzov bronz madalyanın sahibi oldu. O anları daha da ölümsüz kılan sahneler ise bu dakikalardan sonra yaşanmaya başladı. Sporcularının hareketlerine ve hakemin verdiği cezaya sinirlenen Mandakhnaran’ın antrenörleri protesto amacıyla minderde soyunmaya başladı. Sadece çamaşırlarıyla kalan iki hoca bir müddet sonra toparlanarak yerlerine döndüler ama hakemden ceza almaktan kurtulamadılar.

ETİKETLER

RioÖzbekistanMoğolistangüreş

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2020

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar mı karar verecek?

Bahçeli, "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak için iktidar, yargıçlara tam yetki vermeli" sözleriyle neyi ima ediyor?

Kırmızı ışıkta karşıya geçen yaya, kendini savundu: Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım

‘Sağlıkta şiddet’ eylemine polis müdahalesi; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun seçim vaadi olan '0-4 yaş arası çocuğu olan anneler için ücretsiz ulaşım uygulaması' hayata geçiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24