Erken sevinen Moğol güreşçi madalyayı kaybetti; hocaları kararı soyunarak protesto etti

Rio Olimpiyatları'nda müsabaka bitmeden sevinen güreşçi bronz madalyayı kaybetti. Bu duruma sinirlenen hocaları ise minderde soyunarak Rio’nun unutulmazları arasına girdi. Rio Olimpiyatları’nın son gününde yapılan güreş müsabakalarında ilginç bir an yaşandı. Erkekler serbest stil 65 kiloda bronz madalya mücadelesinde Özbekistanlı Ikhtiyor Nazruzov ve Moğolistanlı Ganzorigiin Mandakhnaran karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son saniyelerine 7-6 önde giren Mandakhnaran müsabaka bitmeden rakibinden kaçarak sevinmeye başlayınca hakem 1 ihtar ceza puanı veriyor ve 7-7 eşitliğe geliyor karşılaşma. Rakibinin aldığı ceza puanıyla maçı kazanan Ikhtiyor Nazruzov bronz madalyanın sahibi oldu. O anları daha da ölümsüz kılan sahneler ise bu dakikalardan sonra yaşanmaya başladı. Sporcularının hareketlerine ve hakemin verdiği cezaya sinirlenen Mandakhnaran’ın antrenörleri protesto amacıyla minderde soyunmaya başladı. Sadece çamaşırlarıyla kalan iki hoca bir müddet sonra toparlanarak yerlerine döndüler ama hakemden ceza almaktan kurtulamadılar.