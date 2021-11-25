Erkeklerin kimyasallarla saldırdığı 3 kadının yaşadıklarını anlattığı “Şiddetin Yüzü” belgeseli izleyici ile buluşuyor

Erkeklerin kezzap ve asit gibi kimyasallarla saldırdığı üç kadın, yaşadıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini “Şiddetin Yüzü” belgeselinde anlattı.

Yönetmenliğini Esra Açıkgöz ve Kenan Özer'in yaptığı belgesel, 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında, 26 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda ve 28 Kasım’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Dünya prömiyerini 26 Ekim’de İtalya’daki Sguardi Altrove Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde yapan Şiddetin Yüzü belgeseli, 26-28 Kasım’da İsveç’te 12. Sama Uluslararası Film Festivali’nde, 27 Kasım’da Kanada’da Human-Environment Care Film Festivali’nde gösterilecek.

Türkiye’de ise 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. Avrupa yakasındaki gösterim 26 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda saat 12:00’de, Anadolu yakasındaki ise 28 Kasım’da Kadıköy Sineması’nda yine aynı saatte yapılacak.

Şiddetin Yüzü’nün yönetmenleri Esra Açıkgöz ve Kenan Özer, amaçlarının kadınlara söz hakkı vererek yaşadıklarının görünür olmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Esra Açıkgöz, belgeseli çekmek için yola çıkış nedenlerini, “Bu belgesel, erkeklerin acımasız saldırılarına, işkencelerine rağmen hayatlarına devam etmeyi başaran, taleplerini dillendirme cesaretini gösteren kadınların anlatısı. Belgeselde üç kadın var ancak aslında hepimizin, milyonlarca kadının kaygısı ve kavgası aynı zamanda” diyerek anlattı.