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Erkekler son bir yılda en az 328 kadını öldürdü, 51 kadına da tecavüz etti

14 Şubat 2020 09:51

2019'da en az 328 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 51 kadın tecavüze uğradı. 

Bianet, 2019'un erkek şiddeti raporunu hazırladı. 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2019'da en az 328 kadını ve aralarında bebeklerin de olduğu 15 çocuğu öldürdü, 51 kadına tecavüz etti, 712 kadını seks işçiliğine zorladı, 232 kadını taciz etti, 279 çocuğu istismar etti. Erkekler son altı yılda en az 1699 kadını öldürdü, 2705 kadını da yaraladı.

Rapora göre, erkekler, 2019'da, en az 20 kadını öldürmeye teşebbüs etti, 23 kadını öldürmekle tehdit etti. 2019'da aralarında transların da olduğu en az 30 kadının ölümü basına "intihar", "intihara sürüklenme" ve "şüpheli intihar" olarak yansıdı.

Erkekler, 2019'da en az 232 kadını taciz etti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlardan ikisi Hollandalı biri de Fas'lıydı. Ayrıca bir kadın engelliydi.

Erkeklerden üçü cezaevinden "izinli" çıktıktan sonra kadınları taciz etti.

Kadınları kim taciz etti?

Kadınlar kendilerini taciz eden 120 erkeği tanımıyordu. En az 90 kadını doktor, rektör, araştırma görevlisi, polis, gardiyanlar, hâkim gibi kamu çalışanları, bir kadını sahte diş hekimi, üç kadını akrabası, üç kadını din görevlisi taciz etti. En az 15 kadını taciz eden erkeğin yakınlık durumu basına yansımadı.

Ege Öztokat’ın medya taramasını yaptığı ve Evrim Kepenek’in hazırladığı erkek şiddeti çetelesinin afişlerini ve videosunu Beste Yamalıoğlu ve Salih Gürkan Çakar hazırladı. İnfografikte yer alan fotoğraf ise foto muhabiri Yasin Akgül'e ait. 
Videodaki Türkçe seslendirmeyi Halil Ergün, Kürtçe'yi Vedat Yıldırım ve İngilizce'yi ise Murat Utku yaptı. 

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bianet2019 erkek şiddeti çetelesi

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