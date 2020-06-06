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'Erkek yerini bilsin' ile yeniden gündeme geldi: "Kılıbık olsun, çamaşır yıkasın, çocuk yapsın; güveniyorum erkeklere..."

06 Haziran 2020 13:20

Cinsiyetçi söylemlere karşı çıkan kadınlar sosyal medyada #Erkekyerinibilsin kampanyasında kadınlara yöneltilen cinsiyetçi söylemleri erkeklere uyarladı. #Erkekyerinibilsin kampanyası Twitter'da TT oldu.

Kadınlar klişe cümlelerdeki kadın kelimesini erkek ile değiştirerek karşı cinse ayna tuttu. “Erkek hem sever hem döver”, “Kadının o saatte orada ne işi var”, “Erkek içse bile kadın dır dır etmemeli”,  "Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin" gibi toplumsal hayata yerleşmiş, kadınlara biçilen rollere ait cümleleri,  kadınlar sosyal medyada tersine çevirdi.

Kampanyada paylaşılan renkli bir video da, 'Sarı Mikrofon' kanalına konuşan bir kadının kendisine yöneltilen 'Bir kadın neden maço erkek sever' sorusuna verdiği cevaptı.

Eski video kampanya sürecinde tekrar gündem olurken kadının sözleri şöyle; 

"Kılıbık olsun, çamaşır, bulaşık yıkasın. En son da çocuk yapsın olur. Neden her şeyi kadınlara yüklüyorlar? Hangi kitapta yazıyor. ABD'de sezeryan yapmışlar. Türk erkekleri de yapabilir. Benim eşim yapamaz artık olmaz yani istese de... Erkekler her şeyi yapabiliyor çocuk da yaparlar! Güveniyorum Türk erkeklerine..."

 

 

 

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