Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı

Erkek şiddetinden kaçan genç kadın gördüğü ilk yere, Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan’ın spor salonuna sığındı. Kadının arkasından salona gelerek saldıran öfkeli adamı antrenörün etkisiz hale getirdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşananları anlatan Daşdan, "Ofisime kadar girdi kadının üzerine saldırmaya çalıştı, boğuşma oldu ama yine de kadına dokundurmadık" dedi.

Olay 30 Haziran günü saat 20.30 sıralarında Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre sevgilisi olduğu belirtilen adamdan kaçarak Özbekistan’a gitmek isteyen genç kadın, adam peşine takılınca yaşadığı korkuyla valizleriyle birlikte gördüğü ilk yere sığındı. Kapının önünde hiçbir şeyden habersiz çay içen Kick Boks Milli Takım Başantrenörü Cemal Daşdan ise büyük bir korku ile koşarak gelen kadının salonuna girdiğini gördü. O anlarda içeride olan antrenörün 2017 Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonu ve 2018 Kick Boks Dünya Kupası 3’ncüsü olan kızı Gizem Daşdan, genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sonra ise genç kadının kendisinden kaçtığı Özbek uyruklu kişi koşarak salon önüne geldi. Sonrasında salona hızla girerek kadının olduğu odaya yönelen Özbek adamı antrenör Daşdan durdurmaya çalıştı. Adamın kadına vurmaya çalıştığı o anlarda arbede yaşandı. Genç kadın çığlık çığlığa kalırken antrenör, adamı yere yatırarak kadından uzaklaştırdı. İçeride olan kızının ise polisi çağırmasını istedi. Daşdan, adamı etkisiz hale getirince korkudan ağlayan kadın, masanın arkasına geçti. İddiaya göre kadının pasaportunu alarak ülkesine gitmesini engellemek isteyen adam, pasaportun olduğunu düşündüğü çantayı alarak kaçtı.



Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Daşdan, saldırganın geri gelme ihtimaline karşı ruhsatlı tüfeğini salonunun girişine koyarak genç kadın ve kızının başında bekledi. Ekipler gelene kadar baba ve kızı genç kadını rahatlatmaya çalışırken su verdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde adamın zorla içeri girmesinin ardından yaşanan arbede de gözler önüne serildi. Adam kadına saldırmaya çalışırken, antreönün Özbek adamı yere serdiği görülüyor. Edinilen bilgiye göre kadının şikayetçi olmak istediği ancak işlemlerin uzun sürebileceğini düşünüp bir an önce ülkesine dönmek için kararından vazgeçtiği öğrenildi. Tecrübeli antrenör ise salonunda yaşanan o anları anlattı.



“Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok”

Yaşadıklarını salona gelen polis ekiplerine anlatan genç kadın, “Polis gelsin yoruldum bundan, çok korktum. Girdim kocam evde yok, hızlı hızlı çantalarımı aldım gitmek istedim. Ben buradan çıktım, kocam geliyor, ondan korkuyorum. Her gün dövüyor beni, resmi nikah yok. O da ben de Özbekistanlıyız, pasaportum var. Memlekete gitmek istiyorum gitmeyeceksin diyor. Orada benim çocuklarım var” diye konuştu.



