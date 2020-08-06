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Erkek şiddetinden kaçan kadın, kanlar içerisinde bankaya sığındı

06 Ağustos 2020 11:19

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sevgilisinden şiddet gördüğü iddia edilen kadın kanlar içerisinde bankaya sığındı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi banka çalışanları yaptı.

İddiaya göre, 35 yaşındaki Gülcan B. sevgilisi S.B. ile tartışmaya başladı. Alevlenen tartışma sonrası S.B., sevgilisi Gülcan B.'yi başına vurarak darp etti. Yaralanan kadın kanlar içerisinde can havliyle yakında bulunan bir bankaya sığındı.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sığındığı bankadan sedye ile çıkartılarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis ekipleri şüpheli S.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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