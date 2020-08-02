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Erkek şiddeti | Tartıştığı eşine kafa attı!

02 Ağustos 2020 10:39

Osmaniye'de, tartıştığı eşine kafa atan erkek, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, mahallede tepki toplarken, saldırganın eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

Kent merkezinde kimliği belirsiz bir erkek, eşi olduğu öğrenilen kadınla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, eşine kafa attı. Kadın, yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip, annesine sarıldı. Saldırgan, daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde kadın ve eşinin konuştuğu, eşinin bir anda kadına kafa attığı ve kadının yere yığıldığı anlar yer aldı. 

Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

 

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