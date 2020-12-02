Erkek şiddeti son bulmuyor: Araç içinde oturan kadının yüzüne tekme attı!

Antalya'da bir erkek, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve erkeği ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki otomobil içerisinde bir kadınla erkeğin tartışmasını gören başka bir sürücü, durarak onları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada çevredeki vatandaş da olan biteni çekmek için cep telefonuyla kayda girdi. Kadının oturduğu ön koltuğa doğru yönelen erkek şahsı, 2 kişi ayırmaya çalıştı. Kadın sakinleştirilmeye çalışılırken, erkek şoför kapısına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attı.

Tekme sonrası araç içerisinden 'Lütfen' sesleri yankılanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve erkeği ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.