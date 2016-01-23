Erkek şiddeti kamerada!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayrıldığı sevgilisini silahla vuran ve öldüğünü zanneden şahıs daha sonra kendi hayatına son verdi. H.G.'nin vurmadan önce kadının peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, iki hafta önce meydana geldi. Özlem D. isimli kadın, apartmana girdiği sırada, arkasından takip ettiği şahıs tarafından başından vuruldu. Kimliği belirsiz kişi, olay yerinden kaçtı. Özlem D. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özlem D.'nin hayati tehlikesi sürüyor. Ayrıca Özlem D.'nin apartmana girmesi ve arkasından takip eden kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından belirlediği ve Özlem D. ile yaklaşık iki yıl ilişki yaşayan H.G. (51)'nin adresini tespit etti. Adrese giden polis ekipleri, H.G.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada, H.G.'nin Özlem D.'yi başından vurduğu, ardından da silahla intihar ederek not bıraktığı belirlendi.