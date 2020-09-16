Erkek arkadaşına kızıp seyir halindeki araçtan atladı

Karabük’te seyir halindeki araçta erkek arkadaşı ile tartışan kadın kendini araçtan aşağıya attı.

Olay önceki gece Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A.P yanında bulunan kız arkadaşı B.E.K ile seyir halindeki araç içinde tartışmaya başladı. Alkollü olan genç kadın bir anlık öfke ile seyir halindeki aracın kapısını açarak biranda kendini dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, aracını durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelerek yoldan kaldırmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA