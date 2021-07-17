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Erkan Petekkaya'dan "Acun Ilıcalı" sorusu yönelten muhabire: O mikrofonu alır ne yaparım biliyor musun?

17 Temmuz 2021 13:54

Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'ın ödül aldığı töreni yayınladığı için TV8 ve Acun Ilıcalı'yı eleştirmişti... Muhabirler film galasında konuyla ilgili soru sorunca Erkan Petekkaya, ağzını bozdu...

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ‘Şafak Vakti’ filminin galasında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz üzerinden eleştirdiği Acun Ilıcalı’nın adını duyunca adeta çileden çıktı. Muhabirin ‘Acun Beyi eleştirmiştiniz.

Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?’ sorusu üzerine öfke patlaması yaşayan oyuncu, “O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun? Yapma ayıptır. Burada olacak iş mi?” sözleriyle tepki çekti.

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