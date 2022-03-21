Erkan Baş: Başından beri Gezi Davası'nda hukukla, adaletle en küçük bir ilişki kurulmadı

Gezi Davası'nın beşinci duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başladı. Dava öncesi değerlendirmede bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Aramızdan seçtiklerini müebbetle yargılıyorlar. Başından bu yana bu davada hukukla adaletle en küçük bir ilişki kurulmadı. Mahkemeden çıkacak karar ne olursa olsun bu direniş Türkiye halkının haklı ve meşru direnişi olarak tarihteki yerini aldı" dedi.

Yargıtay tarafından bozulan Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Parkı Davası'nın birleştirilmesinin ardından yeniden görülmeye başlanan 17 sanıklı Gezi Davası'nın beşinci duruşması başladı. Saat 10.00'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmadan karar çıkması bekleniyor.

"Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir direniş yargılanamaz"

Davayı değerlendiren TİP Genel Başkanı Baş şunları söyledi:

"Yine Çağlayan'dayız. Gezi duruşmasında. İlk günden beri aynı şeyi söyledik. Bu davada yargılanan arkadaşlar nezdinde aslında milyonlarca insan Türkiye'de baskıcı, otoriter bir rejimin karşısında haklı bir direniş sergiledi. Türkiye tarihinin en büyük halk isyanlarından bir tanesi. Geniş katılımlı eylemler gerçekleşti. Belli ki iktidar bunun intikamını hâlâ alamadı. Aramızdan seçtiklerini müebbetle yargılıyorlar. Başından bu yana bu davada hukukla adaletle en küçük bir ilişki kurulmadı. İntikam duygusuyla... Türkiye'de yargının, iktidarın baskı sopasına dönüştürülmesinin en önemli örneklerinden bir tanesi Gezi Davası. Mahkemeden çıkacak karar ne olursa olsun bu direniş Türkiye halkının haklı ve meşru direnişi olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir direniş yargılanamaz."

Video Kaynak: İleri Haber