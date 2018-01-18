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Eric Trump: Babam ırkçı değil, sadece doların yeşil rengini görür

18 Ocak 2018 17:10

Göçmen veren Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'b.k çukuru' dediği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi. Eric Trump'ın babasını ırkçılık suçlamalarından korumak için yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu, 'Fox & Friends' isimli TV programında, babasına yöneltilen ırkçılık suçlamalarını 'tümüyle saçmalık' diye reddederken şu gerekçeyi sundu: ''Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz.''

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