Eric Trump: Babam ırkçı değil, sadece doların yeşil rengini görür

Göçmen veren Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'b.k çukuru' dediği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi. Eric Trump'ın babasını ırkçılık suçlamalarından korumak için yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci oğlu, 'Fox & Friends' isimli TV programında, babasına yöneltilen ırkçılık suçlamalarını 'tümüyle saçmalık' diye reddederken şu gerekçeyi sundu: ''Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz.''