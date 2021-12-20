Erhan Usta: Bu model hazineye kumpastır; bir hükümet Cumhuriyet tarihi boyunca yaratılmış dış borcu 11 ayda yaratır mı?

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın ekonomi ile ilgili TBMM'de yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda Usta, "Yazıklar olsun. Bir de geliyorsunuz, model varmış gibi konuşuyorsunuz. Allah'tan da korkmuyorsunuz. Soygun modeli, kumpas, bu model hazineye kumpastır arkadaşlar. Siz hazineden mi intikam almaya çalışıyorsunuz, Cumhuriyetten mi intikam almaya çalışıyorsunuz. Cumhuriyet tarihi boyunca yaratılmış dış borç kadar 11 ayda bir hükümet dış borç yaratır mı, bunu nasıl kabul edeceğiz, nasıl ödeyeceğiz bunu? " dedi.

Usta şunları söyledi;

"Öğrencilere faizi niye düşürmüyorsun?"

"Değerli arkadaşlar biz 'faiz düşürülmesin' demiyoruz. Yüksek faize ilk önce biz karşıyız. Biz sizi sürekli 'buralardan yüksek faiz veriyorsunuz' diye eleştirdik ya. Dünyada, Avrupa Birliği ülkelerinde faiz sıfırken, Polonya'da 1.25'ken Güney Afrika'da 3.75'ken 'niye bu ülkede 15, 18, 20 veriyorsunuz' diye biz eleştirdik. Ama faiz, idari kararla düşürdüğünüz faizin sonucunun işte şimdi ne olduğunu görüyorsunuz. En son borçlanma yüzde kaçtan yapıldı Sayın Bakan? 22.70, politika faizimiz kaç? Yüzde 15. Ha ne diyorlar 'ya başka ülkelerde de bu var', başka ülkelerde böyle bir şey yok. Yani sizin bu saçmalıklara başladığınız günde 16.50'ydi bu ülkede faiz oranları. Gene yüksekti ama 16.50'ydi. 6.10 puan faizlerde artış yaptınız. Güya politika faizini aşağıya indirdiniz. Ben ne anladım bu politika faizini aşağıya indirmenizden. Hazinenin borçlanma faizi yüksek mi? Yüksek. Millete vergi borcu için Sayın Bakan kaç gecikme faizi uyguluyorsunuz, öğrencilere yüzde kaç faiz uyguluyorsunuz kredi faizi için yüzde 19,2. Onu niye düşürmüyorsun?"

"Bu model hazineye kumpastır"

Politika faizini düşürüyorsun. Politika faizini düşürmekten kasıt ne? Değerli arkadaşlar faizin düşmesine seviniyorsunuz. Ben de keşke düşse diyorum ama yüzde 15 ile bankaya para veriyorsunuz, yüzde 22.70 ile banka geliyor hazineye para veriyor, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu soygun düzenini siz yarattınız bu ülkede. Yazıklar olsun. Bir de geliyorsunuz, model varmış gibi konuşuyorsunuz. Allah'tan da korkmuyorsunuz. Soygun modeli, kumpas, bu model hazineye kumpastır arkadaşlar. Siz hazineden mi intikam almaya çalışıyorsunuz, Cumhuriyetten mi intikam almaya çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ben anlamıyorum. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca yaratılmış dış borç kadar 11 ayda bir hükümet dış borç yaratır mı, bunu nasıl kabul edeceğiz, nasıl ödeyeceğiz bunu? Torunlarımız borçlandırılıyor. Daha bunların içerisinde Kamu Özel İş Birliği projelerinden gelecekler yok. Daha bunların içerisinde bu tutumunuz devam ederse önümüzdeki aylarda gelecek faiz indirimi veya faizle ilgili daha doğrusu saçmalıklarla ilgili gelecek yüklerin hiçbirisi yok."