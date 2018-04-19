Erhan Çelik, Sedef Orman'a aşkını ilan etti: Tapılacak kadınsın

Televizyoncu Erhan Çelik, 5 aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Sedef Orman'la Selami Şahin'i dinlemeye gitti. Çelik, gecede aşkını ilan ederken, Selami Şahin'den söylemesini istediği 'Tapılacak Kadın' şarkısını sevgilisi Sedef Orman'a armağan etti. İkili el ele, göz göze şarkıya eşlik etti. Televizyoncu Erhan Çelik, Gülben Ergen ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sosyetenin ünlü ismi Sedef Orman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği cemiyet dünyasında da şaşkınlığa neden olmuştu.