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Ergenekon Davası sanığının Pierre Loti tepesinde öldürüldüğü silahlı çatışma kamerada

23 Ocak 2021 12:16

Ergenekon Davası'nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atmaktan yargılanan Seyhun Zayim (38), yılbaşında Pierre Loti'de çıkan silahlı çatışmada öldürüldü. Yaşanan silahlı çatışma anı kameralara yansırken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, 31 Aralık 2020 günü Eyüp Pierre Loti tepesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup Pierre Loti tepesinde durumu konuşmak için buluştu. Aralarında tartışma çıkan 2 grup kısa sürede silahlarına davranarak birbirlerine ateş açtı.

Silahlı kavgada Ergenekon Davası’nda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atmaktan yargılanan ve 5 yıl cezaevine kalan Seyhuz Zayim (38) vurularak hayatını kaybetti. Olayda 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Tutuklanan şüphelilerden Baran P.'nin daha önce 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlenirken diğer şüpheli Şuayip P.'nin ise 7 kez farklı suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

 

Kaynak: İHA

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