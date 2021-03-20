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Eren Yıldız tarafından öldürülen Gizem Canbulut'un son görüntüleri ortaya çıktı

20 Mart 2021 10:32

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Nüfus cüzdanı için fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polise teslim oldu.

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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