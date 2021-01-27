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Eren Keskin: Sidar Uygurlar cinayetinin faili, acılı aileye karşı saldırgan tavrını devam ettiriyor

Duruşma, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklaması beklenen 17 Şubat’a ertelendi

27 Ocak 2021 16:12

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafikte sollama nedeniyle 12 Mart 2020’de yaşanan tartışmada kendisini solladığı için aracıyla önünü kestiği Sidar Uygurlar’ı silahla öldürdüğü iddiasıyla sanık Yılmaz Geyik’in yargılandığı davaya Siverek’te devam edildi.

Uygurlar ailesinin avukatı olan, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, cinayetten sonra sanığın 110 gün boyunca yakalanamamış olmasına dikkat çekerek, “Cinayeti işleyen fail, cinayeti işlemiş olan normal bir insanın üzüntülü durumu içinde değil. Bu en başından beri böyle, sanırım kendisine sağlanan korumanın verdiği güçle hala acılı aileye karşı saldırgan tavrını da devam ettiriyor maalesef” dedi.

Sidar Uygurlar’ın öldürülmesiyle ilgili davaya bugün Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Uygurlar ailesinin avukatı olarak bugün yapılan 3. duruşmaya katılan İHD yöneticisi avukat Eren Keskin, sanığın cezalandırılmasın talep etti. Duruşma, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklaması beklenen 17 Şubat’a ertelendi.

 

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