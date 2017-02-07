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Eren Erdem'den camide propagandası yapan imama: Mesajınızı aldım ama siz Allah'ın mesajını alamamışsınız!

07 Şubat 2017 03:23

Ümraniye Modoko Camii İmamı Hüseyin Güleç, Ümraniye İmes Sanayi Camii'nde verdiği cuma vaazında 'başkanlık sistemine hayır' diyenleri gafil ve ihanet içerisinde olmakla suçladı. AKP’nin icraatlarını sayarak ‘evet’ oyu kullanma çağrısı yapan imama cemaat tepki gösterirken, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem konuya ilişkin canlı yayın uygulaması Periscope üzerinden bir açıklama yaptı. “Sayın hocam mesajınızı aldım, ama siz Allah’ın mesajını alamamışsınız” diyen Erdem imama "Ne Kur'an’ı hatırlarsınız ne dini bilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

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