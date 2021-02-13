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Eren Erdem, fıkraya benzettiği, başından geçen olayı anlattı: O adamı da oraya savcı diye koymuşlar

13 Şubat 2021 13:35

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu dönemde, Covid-19 olduğuna dair raporun mahkemeye verilmiş olmasına rağmen savcı tarafından 'duruşmaya katılmadığı için yakalama' kararı çıkartıldığını söyledi. 

Tele 1'de '5. Boyut' programında başından geçenleri anlatan Erdem, sözlerinin devamında  "O adamı da oraya savcı diye koymuşlar" dedi. 

Erdem, yaşadığı durumu "Size bir fıkra anlatayım mı?" sözleriyle sosyal medyadan da paylaştı. 

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