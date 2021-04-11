Eren Erdem'den Kaftancıoğlu'nu hedef alan habere tepki: A haber sanırım Canan Hanım'a değil, Alevi inancına tepkili

A Haber, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cemevindeki cenazesi üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Cenaze görüntülerinin verildiği söz konusu haberde, Kaftancıoğlu'nun hareketleri 'kırmızı ok'la işaret edildi ve "Erkeklerin yanında saf tuttu", "Kaftancıoğlu'yla birlikte ön safta bir başka kadının saf tutması dikkatlerden kaçmadı" gibi ifadeler kullanıldı. Haberi Twitter hesabından paylaşan ve A Haber'e tepki gösteren CHP PM Üyesi Eren Erdem de A Haber'e "Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, “helallik meydanında, Alevi erkanına göre” yapılmıştır. A Haber sanırım Canan hanıma değil, Alevi inancına tepkili?" sözleriyle tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gülhan'ın yakınları katıldı. A Haber kanalı ise haberinde cenaze üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Cenaze görüntülerinin verildiği söz konusu haberde, Kaftancıoğlu'nun hareketleri 'kırmızı ok'la işaret edildi ve "Canan Kaftancıoğlu dini değerleri hiçe saydı", "Namaza niyet etmedi", "Erkeklerin yanında saf tuttu", "Kaftancıoğlu'yla birlikte ön safta bir başka kadının saf tutması dikkatlerden kaçmadı" gibi ifadeler kullanıldı. Haberi Twitter hesabından paylaşan ve A Haber'e tepki gösteren CHP PM Üyesi Eren Erdem de şunları yazdı; "Alevi-Bektaşi cenaze erkanında 'kadın ve erkek' birlikte saf tutar. Erkanın yapıldığı yere 'helallik meydanı denir. Değerli Kemal Gülhan’ın cenaze erkanı, 'helallik meydanında, Alevi erkanına göre' yapılmıştır. A Haber sanırım Canan hanıma değil, Alevi inancına tepkili?"