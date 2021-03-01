Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

CHP PM Üyesi Eren Erdem sosyal medyada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür eden ve hakaretlerde bulunan bir şahsın videosunu paylaşarak "AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin" dedi.

Erdem söz konusu videonun açıklama kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Siberay'ı etiketleyerek "Eğer bu it, bu şerefsiz köpek gereken muameleyi görmezse; siz de ortaksınız!" diye yazdı.

Erdem tweetlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Eğer bu ülkede 'devlet' varsa, bu şerefsiz köpekliğin gereği yapılır! Bu alçak şerefsizden hesabı soracak mısınız? AKP Genel Başkanı olsa, seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin.. @EmniyetGM @istanbul_EGM @SiberayEGM"

"Bu alçaklık AKP Genel Başkanına yapılsa seferberlik ilan edersiniz! Eğer zerre kadar utanmanız varsa, gereğini yaparsınız! @istanbul_EGM"