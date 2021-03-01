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Eren Erdem: AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin

"Eğer gereken muameleyi görmezse; siz de ortaksınız!"

01 Mart 2021 21:06

CHP PM Üyesi Eren Erdem sosyal medyada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür eden ve hakaretlerde bulunan bir şahsın videosunu paylaşarak "AKP Genel Başkanı olsa seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin" dedi. 

Erdem söz konusu videonun açıklama kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Siberay'ı etiketleyerek "Eğer bu it, bu şerefsiz köpek gereken muameleyi görmezse; siz de ortaksınız!" diye yazdı. 

Erdem tweetlerinde şu ifadelere yer verdi; 

"Eğer bu ülkede 'devlet' varsa, bu şerefsiz köpekliğin gereği yapılır! Bu alçak şerefsizden hesabı soracak mısınız? AKP Genel Başkanı olsa, seferber olursunuz; bu küfürlerin hesabını sorun, yoksa çekilin gidin.. @EmniyetGM @istanbul_EGM @SiberayEGM"

"Bu alçaklık AKP Genel Başkanına yapılsa seferberlik ilan edersiniz! Eğer zerre kadar utanmanız varsa, gereğini yaparsınız! @istanbul_EGM"

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