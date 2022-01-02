Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı ise vatandaş ve turistler tarafından izlendi.

"Aramızda olmasını isterdik"

Kule dibinde fotoğraf çektiren bir vatandaş, “Zaten arkadaki görüntüyü izleyince insanın tüyleri diken diken oluyor. Eren keşke yaşasaydı, aramızda olsaydı. Maalesef terör örgütüne yenik düştü. Aramızda olmasını isterdik. Yaş gününü hep beraber kutlamak isterdik. Olmadı, keşke aramızda olsaydı Eren” şeklinde konuştu.

"Aramızda olsaydı daha güzeldi"

Ailesi ile gezmeye gelen başka bir vatandaş ise “Aramızda olsaydı daha güzeldi. Hatırlatmakta güzel bir şey. Beyoğlu’nda, Taksim’de, kule dibinde kuleye resminin yansıtılması güzel bir şey” ifadelerini kullandı.