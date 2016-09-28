Erdoğan'la Peres arasında 'one minute' krizi

Türk halkı bugün 93 yaşında hayatını kaybeden Şimon Peres'i, kamuoyunda 'Davos çıkışı' olarak da bilinen, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen 'Dünya Ekonomik Forumu' zirvesinde kendisini "Öldürmeye gelince siz öldürmeyi iyi bilirsiniz, plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum, sesinin (Peres'in) yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir" şeklinde eleştirmesiyle tanımıştı. Erdoğan ayrıca oturumun moderatörü David Ignatius'e kendisine daha az konuşma süresi verdiğini söyleyerek tepki göstermiş ve oturumu terketmişti.