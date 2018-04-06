Erdoğan'la Hatay'a giden İbrahim Tatlıses: Herkese davetiye yollandı, 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hatay'a giden ünlü isimler arasında yer almayanlardan biri olan Demet Akalın, sitemini sosyal medya hesabından dile getirmişti. 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'la ziyarete giden ve orada yaylalar türküsünü söyleyen İbrahim Tatlıses'e gazeteciler Demet Akalın'ın sitemini hatırlatınca "Herkese davetiye gitmiş. 'yusuf yusuf'tan gelemedi kimse diye yanıt verdi.