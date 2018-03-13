Erdoğan'ın programına alınmayınca ağlayan kadın, AKP'li başkanın eşi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Sakarya İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Program öncesinde kongre salonunun önündeki görevli girişine gelen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın eşi İlknur Akcan, polislere içeriye girmek istediğini söyledi. Geçiş noktasında kurulan barikatlarda görevli polisler belediye başkanının eşine, 'Hanımefendi isminiz listede yok, giremezsiniz' deyince ortalık bir anda karıştı. İlknur Akcan polislere, "Bağırırım ben, ben içeri girmek istiyorum. Ben sana bağırmıyorum. Almıyorlar her seferinde" diye tepki gösterdi. Kaynak: Posta