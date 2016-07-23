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Erdoğan'ın otelini basmaya giden cuntacılar vatandaşa adres sormuşlar

23 Temmuz 2016 16:22

Marmaris’te geçen hafta 'Karma Timi' askerlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı otelden ayrılmasının ardından yapılan saldırının ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kameralarda 'Karma Timi'ndeki 23 askerin durdurdukları araçlardaki sürücü ve inen kişilere otelin yerini sorduğu görüldü. Araçtan inen bir kişi karşısında çok sayıda askeri görmesi ile şaşırdığı ve olduğu yerde kaldığı kameralara takıldı. Ayrıca kapri pantolonlu, tişörtlü ve ayağında terlikli kişinin yanına gelen askerin otelin yerini sorduğu görüldü. Eli ile oteli işaret eden kişiyi yanlarına alan askerin onu kısa bir süre sonra serbest bıraktığı belirlendi. Korku ve panik içerisinde bulunan bu kişinin hızlı adımlarla uzaklaştığı göze çarptı. Görüntülerde dikkatlice, sessiz ve tek sıra halinde ilerleyen askerlerin, otel yerini tespit ettikten sonra 100 metre uzaklıktaki Grand Yazıcı Club Otel yönüne doğru gittikleri görüldü. Güvenlik kamera kayıtlarında tarihi doğru ama saatin yanlış olduğu tespit edilerek yetkili kurumların kayıtlarında tutanak altına alındı. Askerlerin helikopterlerden indikten sonra toplanıp saat 03.15 sıralarında hareket etmeye başladığı bildirildi.

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Erdoğanın otelicuntacılarvatandaşa adres sormuşlar

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