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Erdoğan'ın Marmaris'teki çalışma ofisine yapılan saldırının izleri görüntülendi

24 Temmuz 2016 16:45

TSK içinde bir grubun 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Marmaris’te saldırdıkları otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı bölüm de büyük hasar gördü. Erdoğan’ın tatilde ailesiyle kaldığı villa ile hemen yanında bulunan, ziyaretçilerini kabul ettiği ve günün 4 saatini geçirdiği bölümün de bomba ve kurşunların hedefi olduğu ortaya çıktı. 3 oda 1 salon şeklindeki bölümün cep telefonuyla çekilen görüntülerinde, her yerde bulunan kurşun izleri dikkat çekiyor. Muğla Olay Yeri İnceleme ekiplerince tespit edilen izler, savcılık talimatıyla kapatıldı.

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TSKMarmarisErdoğançalışma ofisi

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