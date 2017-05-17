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Erdoğan'ın korumaları, Washington'da protestoculara tekme tokat müdahale etti, Amerikan polisi devreye girdi!

17 Mayıs 2017 11:06

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen grup ve Erdoğan’ın korumalarıyla Kürt protestocular arasında yaşanan gerilim kavgaya dönüştü. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası gittiği Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın resmi konutu önünde gerçekleşti. Olayların büyümesi üzerine bir ara Büyükelçi Serdar Kılıç konuttan çıktı ve polisle görüştü. Ellerinde “Demirtaş’a özgürlük” pankartları taşıyan ondan fazla kişi konutun karşı tarafından Erdoğan aleyhine sloganlar attı. Bu sırada konutun önünde elinde Türk bayraklarıyla bir başka grup toplandı ve karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandı. İki grup arasındaki sözlü sataşmalar zamanla arbedeye dönüştü. Amerikan polisi araya girerek olayın büyümesini önlemeye çalıştı. Cumhurbaşkanının konuta gelmesinden sonra olaya Erdoğan’ın korumaları da karıştı. Korumaların protestocu gruba müdahalesiyle olaylar büyüdü. Amerikan polisi olayları yatıştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda her iki taraftan yaralananlar oldu. Gerilimin büyümesi üzerine konutun önüne Amerikalı takviye polis güçleri geldi. Bölgeye ek Amerikan polisinin gelmesinden sonra olaylar yatıştı.

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