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Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filminden ilk fragman

19 Ağustos 2016 13:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstleneceği filmin yapımcılığını Ali Avcı üstlendi. Film 1933’te yaşanan gerçek bir olayla başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesi beyazperdede izleyicilerin karşısında olacak. REİS sinema filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Reha Beyoğlu canlandırırken eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynayacak. Filmin oyuncu kadrosu şu şekilde; Ufuk Bayraktar, Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Ali Yaylı, Alper Türedi, Aydan Çakır, İsmail Hakkı, Volkan Başaran, Yener Gürsoy ve Ercan Demirel Reis Sinema filmi 14 Ekim 2016 tarihinde izleyici ile buluşacak.

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Erdoğanın hayatıReis filmiilk fragman

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