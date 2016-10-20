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Erdoğan'ın fikri 8 dakikada değişti; önce mezhepçi değilim dedi, sonra Irak ordusunun mezhebini sordu

20 Ekim 2016 01:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 28. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Irak'ta yaşananlarla ilgili mezhepçiliği eleştirdi. Kendisinin 'mezhepçi olmadığını' iddia eden Erdoğan, bu konuşmadan sadece 8 dakika sonra "Bağdat yönetimi önce kendi ordusunun mezhebi yapısını lütfen kalksın da dünyaya açıklasın bakalım. Yüzde kaçıyla hangi mezhepten oluşuyor. Sayın, Maliki'ye başbakanlığım döneminde defalarca söyledim. Nüfusunuzdaki mezhebi oran neyse gelin şu ordunuzu buna göre oluşturun dediğimizde sesini çıkarmayanlar aynen bildiklerini okumaya devam ettiler" diye konuştu.

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