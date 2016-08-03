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Erdoğan'ın eleştirdiği cemaate yakın profesör, darbe girişimini haber mi verdi?

03 Ağustos 2016 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olağanüstü Din Şurası'nda yaptığı konuşma sırasında "Bir tane profesör müsveddesi diyor ya, 'Çıkmaz bunlar sokağa' diyor. Onlar bu milleti tanımamış" dediği cemaate yakın siyaset bilimci Prof. Osman Özsoy'un 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişiminden 1 ay önce darbeyi ima eden açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. 14 Haziran'da Youtube'da yayın yapan Özgürlük Zamanı programına katılan Prof. Özsoy, konuşmasında "Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Bu süreçlerin tamamını bitirmek çok kolay. Bu süre çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek" diyor. Konuşmasında, "Türkiye'ye bir şey olmaz. Ben profesör olacağıma keşke bir Albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu" diyen Özsoy "Nasıl katkınız olurdu" sorusuna şöyle yanıt veriyor... "Söyledim bitti. Geri dönmeyeceksin cümlelere. Bir albay olacaktım ben bu ülkeye daha çok hizmet ederdim. Güneydoğu'dan şehitler geliyor mesela. 550'e yaklaştı" diye yanıt veriyor. Özsoy, iktidarın yüzde 50 desteğe de güvenmemesi gerektiğini belirtip şöyle konuşuyor: "Bu iş gitmez. Yüzde 50 desteği falan iplemeyin. Ben siyaset bilimi profesörüyüm ya. Alt yazı geçin televizyon kanallarından yarın sokağa çıkma yasağı var diye bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularından. Türkiye'de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine 3 tane yürekli komünist Taksim Meydanı'nı zorlayacaktır. Bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır" diye konuştu.

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