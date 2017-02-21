Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner "silah" mı dedi, 'siren' mi; işte o konuşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner, "Gayemiz bir tehlike anında halkı uyandırma ve haber verme niteliğinde" olarak ifade ettiği "Kardeş Kal Türkiye" adlı teşkilatın toplantısında kullandığı öne sürülen “En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım" sözleri ile ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımladı. “Milli menfaatler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan bir grubu silahlı yapılanma gibi gösterilmeye çalışıldığını” savunan Uzuner “En küçük cihazımız olan düdüğümü anahtarımın yanına koydum. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağı siren var’ şeklindeki konuşmasında geçen ‘Siren’ yerine ‘Silah’ denilerek gerçeğe aykırı haber yapılmıştır” ifadelerini kullandı.