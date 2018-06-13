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Erdoğan'ın “Bunu dışarıda konuşmam” dediği HDP açıklaması

13 Haziran 2018 21:07

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı HDP açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da yayılan konuşmanın görüntülere göre, ‘Mahalle Başkanları Toplantısı' yazılı bir afiş önünde konuşan Erdoğan'ın şunları dediği duyuldu: “Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız.”

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