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Erdoğan'ın 6 ay önceki konuşması sosyal medyada yeniden gündeme geldi: Ne erken seçimi ya!

18 Nisan 2018 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçim tarihini 28 Haziran 2018 olarak açıkladı. Erdoğan, bugüne dek yaptığı açıklamalarda erken seçime karşı çıkıyordu. Erdoğan, 29 Ekim 2017'de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şu yanıtı vermişti: "Tutturdu şimdi 'erken seçim' diyor. Seçimin zamanı belli zaten. AK Parti iktidarlarında çıkmaz sokak olursa ki bu biliyorsunuz 7 Haziran'da olmuştur, koalisyon görüşmeleri vesaireler falan bir netice alınmayınca orada ne yaptık, eyvallah erken seçim. Ne oldu? Gittik erken seçime, rezil rüsva oldun. Yani bizim bunlardan korkmak diye bir derdimiz yok" dedi. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun? Daktilolar başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki böyle bir durum yok. O bunların geçmişinde vardı, biliyorsunuz her şey iflastaydı, daktiloları geliyor başbakanlığın önüne fırlatılıyordu, herkes aç, susuz öyle bir noktaya gelmişti o zaman seçim üstüne seçim, seçim üstüne seçim ama hamdolsun bizde böyle bir durum yok. Şu anda azimle, kararlılıkla biz geleceğe yürüyoruz. İnşallah yıl sonu itibarıyla da büyümede onu yakalayacağız."

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