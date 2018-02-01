Erdoğan'ın "Hain" dediği CHP'li Öztürk Yılmaz: AKP'den siyasete girseydim, anıtımı dikeceklerdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Halk TV'de Fatih Ertürk'ün konuğu oldu. 2014 yılında Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskında konsoloslukta olan Özel Harekat Polisi Abdülsettar Yaşar'ın A Haber'e yaptığı açıklamaları eleştirdi, Yılmaz Yaşar'ın IŞİD ile işbirliği içerisinde olduğunu yetkililere söylediğini ancak buna rağmen bu ismin korunduğunu söyledi. Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: "Ben artık bu işin arkasında başka bir şey arıyorum, bu iş başka bir yere gidiyor. Bu kadar küçülmeyin, AKP'den milletvekili olsaydım şimdi benim anıtlarımı dikmiştiniz. Sizin neden korktuğunuzu biliyorum. Ama bunlar işe yaramaz" dedi.