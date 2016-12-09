Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan konya ilişkin olarak "Üç aşama değil. Bir önergenin verilmesi olayı. ondan sonra önergenin kabulu ve bir de Yüce Divan'a sevki. Aşama dediğimiz olay bu. Şu anda sayın başkanlar kendi aralarında da mutabık kaldılar, bundan sonraki süreç Genel Kurul süreçtir. Oradan 20 madde kadar paket incelemeler, görüşmeler yapıldıktan sonra bize gelecektir. Biz de hemen geciktirmeden değerlendirmemizi yapıp, bu işin nihai noktası millete götürmektir." ifadelerini kullandı.